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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

У России – допинг! Как поступить с ребенком теперь уже решит суд

Павел Василенко
11 февраля, 05:52
Международный олимпийский комитет намерен изгнать российскую фигуристку Камилу Валиеву с Игр в Пекине и забрать золотую медаль

Судьбу фигуристки решит CAS / Фото: REUTERS

Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.

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Тестирование проводило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию.

После выявления положительной допинг-пробы Валиева была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх. Однако затем оспорила наложение временного отстранения и РУСАДА ей разрешило продолжить участие в Олимпиаде.

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Теперь Международный олимпийский комитет обратился в Спортивный арбитражный суд, который должен решить стоит ли забирать у России золотую медаль Олимпиады-2022 и оставлять ли Валиеву на Играх.

CAS должен принять решение до 15 февраля 2022 года.

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