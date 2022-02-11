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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

У Росії – допінг! Як вчинити з дитиною тепер вирішить суд

Павло Василенко
11 лютого, 05:52
Міжнародний олімпійський комітет має намір вигнати російську фігуристку Камілу Валієву з Ігор у Пекіні та забрати золоту медаль

Долю фігуристки вирішить CAS / Фото: REUTERS

Міжнародне агентство тестування офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.

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Тестування проводило Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання.

Після виявлення позитивної допінг-проби Валієву було відсторонено від участі у зимових Олімпійських іграх. Проте потім вона опротестувала накладання тимчасового усунення і РУСАДА їй дозволило продовжити участь в Олімпіаді.

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Тепер Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Спортивного арбітражного суду, який має вирішити, чи варто забирати у Росії золоту медаль Олімпіади-2022 і чи залишати Валієву на Іграх.

CAS має ухвалити рішення до 15 лютого 2022 року.

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