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Армения --
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У них есть вода и еда: как живут в оккупации родители футболиста Динамо

Алексей Андрейцев
27 мая, 10:45
Александр Караваев рассказал, что его родственники остаются в Херсоне, который временно находится под контролем России

Родители Караваева находятся в оккупации / Фото: REUTERS

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его родные не смогли покинуть оккупированный Херсон. Месяц назад Караваев говорил, что там живут его родители.

"Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что россияне конфискуют все, что имеет какую-то ценность.

Они у моря и каждый день слышат обстрелы в сторону Одессы и Николаева", – рассказал Караваев.

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Караваев поблагодарил украинскую армию

Напомним, что в эти дни сборная Украины готовится к стыковым матчам ЧМ-2022. 1 июня подопечные Александра Петракова сыграют против Шотландии. А вчера наша команда провела секретный матч, где моделировала игру шотландцев.