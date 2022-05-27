28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Вони мають воду та їжу: як живуть в окупації батьки футболіста Динамо

Олексій Андрейцев
27 травня, 10:45
Олександр Караваєв розповів, що його родичі залишаються у Херсоні, який тимчасово перебуває під контролем Росії

Батьки Караваєва знаходяться в окупації

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, що його рідні не змогли покинути окупований Херсон. Місяць тому Караваєв казав, що там мешкають його батьки.

"Ми весь час листуємося. Я знаю, що у них хоча б є їжа та вода. Я намагався вислати їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують усе, що має якусь цінність.

Вони біля моря і щодня чують обстріл у бік Одеси та Миколаєва", – розповів Караваєв.

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Караваєв подякував українській армії

Нагадаємо, що цими днями збірна України готується до стикових матчів ЧС-2022. 1 червня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Шотландії. А вчора наша команда провела секретний матч, де моделювала гру шотландців.