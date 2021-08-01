"У меня не было другого выбора": исповедь украинца, принесшего медаль Грузии

Украинец по происхождению Антон Плесной принес Грузии бронзовую медаль на Олимпиаде-2020. Спортсмен объяснил, почему решил сменить гражданство

Антон Плесной принес Грузии медаль Олимпиады-2020 / Фото: REUTERS

Плесной получил грузинское гражданство в 2018 году и уже успел принести своей новой родине, помимо бронзы Игр в Токио, две медали чемпионата Европы и одну – на чемпионате мира.

"В Украине не создают условия для спортсменов. Им не дают того, что они заслуживают. У меня были серьезные разногласия с федерацией тяжелой атлетики, поэтому я решил выступать за другую страну.

У меня просто не было другого выбора. Если бы я сейчас выступал за Украину, то, возможно, на Олимпиаду не поехал бы вообще.

Спасибо Грузии, что приютила и дала возможность выступать на Играх. Я не забываю свою землю, я родом с Донбасса. Люблю свою землю, Украину и Грузию – это для меня родные места", -сказал Плесной в эфире канала "UA:Перший".

Отметим, что накануне под руководством украинского тренера Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли командный турнир Олимпиады, одолев в финальном поединке соперников из РФ.

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