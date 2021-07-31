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Олимпиада 2020 в Токио

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Украина снова дарит медаль Олимпиады другой стране – теперь уже Грузии

Олег Люлька Олег Люлька
31 июля, 16:32
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Воспитанник украинской тяжелой атлетики Антон Плесной, выступая в Токио под грузинским флагом, добыл бронзовую награду в весовой категории до 96 кг
Украинец Антон Плесной с "бронзой" для Грузии
Украинец Антон Плесной с "бронзой" для Грузии / Фото: Reuters

Воспитанники украинского спорта продолжают обогащать медалями другие страны на Олимпиаде в Токио. Экс-штангист сборной Украины Антон Плесной в категории до 96 кг стал бронзовым призером Игр под грузинским флагом, подняв 387 кг – 177 кг в рывке и 210 в толчке.

И это притом, что по ходу соревнований Плесной получил травму колена.

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг

  • 1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) – 402 кг (177 + 225) – олимпийский рекорд.
  • 2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) – 387 (177 + 210)
  • 3. Антон Плесной (Грузия) – 387 (177 + 210)

Ранее Плесной принес Грузии "золото" чемпионата Европы и "бронзу" чемпионата мира. Причиной его ухода из украинской сборной стали разногласия с ее руководством.

В тренде

Отметим, что накануне под руководством украинского тренера Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли командный турнир Олимпиады, одолев в финальном поединке соперников из РФ.

Александр Горбачук и его сборная Японии
Александр Горбачук и его сборная Японии / Фото: Reuters

Также мы писали, что экс-украинка Ирина Киндзерская принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

Киндзерская расплакалась после "бронзы"
Киндзерская расплакалась после "бронзы" / Фото: Reuters

После этого Киндзерскую трогательно поздравила Дарья Белодед.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
9
6
19
9
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4
7
5
16
10
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