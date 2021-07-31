Украина снова дарит медаль Олимпиады другой стране – теперь уже Грузии

Воспитанник украинской тяжелой атлетики Антон Плесной, выступая в Токио под грузинским флагом, добыл бронзовую награду в весовой категории до 96 кг

Украинец Антон Плесной с "бронзой" для Грузии / Фото: Reuters

Воспитанники украинского спорта продолжают обогащать медалями другие страны на Олимпиаде в Токио. Экс-штангист сборной Украины Антон Плесной в категории до 96 кг стал бронзовым призером Игр под грузинским флагом, подняв 387 кг – 177 кг в рывке и 210 в толчке.

И это притом, что по ходу соревнований Плесной получил травму колена.

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг

1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) – 402 кг (177 + 225) – олимпийский рекорд.

2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) – 387 (177 + 210)

3. Антон Плесной (Грузия) – 387 (177 + 210)

Ранее Плесной принес Грузии "золото" чемпионата Европы и "бронзу" чемпионата мира. Причиной его ухода из украинской сборной стали разногласия с ее руководством.

В тренде Скандал с флагом России во время Олимпиады: американский журналист отказался его убрать

Отметим, что накануне под руководством украинского тренера Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли командный турнир Олимпиады, одолев в финальном поединке соперников из РФ.

Александр Горбачук и его сборная Японии / Фото: Reuters

Также мы писали, что экс-украинка Ирина Киндзерская принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.

Киндзерская расплакалась после "бронзы" / Фото: Reuters

После этого Киндзерскую трогательно поздравила Дарья Белодед.