Украина снова дарит медаль Олимпиады другой стране – теперь уже Грузии

Воспитанники украинского спорта продолжают обогащать медалями другие страны на Олимпиаде в Токио. Экс-штангист сборной Украины Антон Плесной в категории до 96 кг стал бронзовым призером Игр под грузинским флагом, подняв 387 кг – 177 кг в рывке и 210 в толчке.
И это притом, что по ходу соревнований Плесной получил травму колена.
Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг
- 1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) – 402 кг (177 + 225) – олимпийский рекорд.
- 2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) – 387 (177 + 210)
- 3. Антон Плесной (Грузия) – 387 (177 + 210)
Ранее Плесной принес Грузии "золото" чемпионата Европы и "бронзу" чемпионата мира. Причиной его ухода из украинской сборной стали разногласия с ее руководством.
Отметим, что накануне под руководством украинского тренера Александра Горбачука японские шпажисты сенсационно выиграли командный турнир Олимпиады, одолев в финальном поединке соперников из РФ.
Также мы писали, что экс-украинка Ирина Киндзерская принесла в дзюдо "бронзу" Азербайджану.
После этого Киндзерскую трогательно поздравила Дарья Белодед.