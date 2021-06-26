У Лужного появился вариант продолжения тренерской карьеры

Олег Лужный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Новым главным тренером луцкой Волыни может стать бывший капитан и тренер Динамо Олег Лужный.
Об этом сообщает Спортивка.
По данным источника, предварительные переговоры между Олегом Лужным и руководством Волыни уже состоялись. 52-летний тренер готов взяться за работу, но при одном условии – команда будет должным образом укомплектована для борьбы за выход в УПЛ.
Отметим, что последним местом работы Лужного был тренерский штаб Динамо, где он был ассистентом Александра Хацкевича.
Бывший тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Ранее пост главного тренера Волыни покинул Василий Сачко. У бывшего коуча Ворсклы истек срок контракта с лучанами, а новый стороны решили не подписывать.
Василий Сачко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Под руководством Сачко Волынь не сумела подняться в Премьер-лигу, заняв в Первой лиге лишь седьмое место. Напомним, повышения в классе по итогам минувшего сезона добились Металлист 1925, Черноморец и Верес.
Добавим, что на днях другой тренер из Динамо возглавил Черноморец. Новым коучем одесситов стал Юрий Мороз.
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