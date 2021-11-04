У Фьюри придумали, как избавиться от Усика. Они подготовят Джошуа

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

Александр Усик – не особо желаемый соперник для Тайсона Фьюри. На нем не особо заработаешь в Великобритании. Да и проиграть можно.

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Другое дело – Энтони Джошуа. С финансовой точки зрения – идеальный соперник. Вот и решили в команде Фьюри помочь Джошуа убрать с чемпионского пути Усика. Об этом заявил тренер Шугархилл Стюард.

"Мы готовы помогать Джошуа в тренировочном лагере. Серьезно. Хотим, чтобы он победил Усика. Ведь все фанаты мира желают увидеть бой Фьюри – Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира. Мы должны думать о боксе. Лучше поединка Фьюри – Джошуа сейчас ничего быть не может", – цитирует Стюарда boxingscene.

Интересно, что бывший тренер Усика помогает Джошуа. Пока что удаленными советами – найти себе хорошего учителя и отказаться от идеи "убить Усика в ринге".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Усик замахнулся на чемпионство в новом весе.