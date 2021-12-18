У Динамо – минус холостяк: Цыганков сделал предложение своей девушке-красавице

Виктор Цыганков сделал предложение на Мальдивах / Фото: Instagram

Предложение руки и сердца Цыганков сделал во время романтического ужина на пляже. В комплекте к обручальному кольцу шел огромный букет роз.

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"Все только начинается", – поделился трогательным моментом футболист в Instagram.

О невесте Цыганкова известно не много. Ее зовут Романа, она из Винницы, откуда родом и сам Виктор. Сейчас девушка учится в Государственном университете Кента в США.

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Первое время футболист не афишировал отношения, а если и выкладывал совместные фото, то выбирал такие, где не видно лицо девушки. Но позже все же похвастался своей избранницей.

Кстати, сегодня также стало известно, что у восходящей звезды Шахтера будет ребенок. 19-летний полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков показал, как целует животик своей беременной возлюбленной – Лизы Передней.