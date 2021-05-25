У беременной жены лидера Динамо – коронавирус

Супруга Виталия Буяльского Алина, которая ждет мальчика, рассказала, что у нее ужасно болела голова, а запахи она до сих пор не чувствует

Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Беременная жена ведущего полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина и их 3-летняя дочка Злата заболели COVID-19.

Об этом Алина Буяльская рассказала, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, который звучал так: "Когда полетите в отпуск?"

"Ой, не спрашивайте. Надеемся, скоро. В пятницу будет две недели, как я со Златой заболели COVID, – поведала Алина Буяльская. – Пять дней думала, что простуда. Потом доктор сказал сделать тест, который и показал. Начиналось все с кашля. Потом появился отек носа и ужасно болела голова. Затем пропали вкусы и запахи. Но вкус вернулся через два дня. А запахи так и не слышу"

"Надеюсь, иду на поправку"

"У Златы только немного сопли были и кашель. Сейчас уже все в норме", – добавила Алина Буяльская

Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Виталий Буяльский не угадал пол второго ребенка. Футболист Динамо полагал, что это снова будет девочка, но, как оказалось, Алина ждет мальчика.

Напомним, сам Буяльский недавно покинул лагерь сборной Украины и пропустит Евро. Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения во время финального поединка Кубка Украины против Зари (1:0). Лечение продлится около месяца.

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