Тюрьма вместо корта: Новаку Джоковичу светит срок за нарушение правил карантина

Новак Джокович в Токио / Фото: Reuters

В конце декабря Джокович дал интервью местному журналисту, зная, что на тот момент уже заразился коронавирусом.

Тем не менее, теннисист не сообщил журналистам, что получил положительный тест, и провел фотосессию без маски на лице.

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Согласно сообщению журналистки Карен Свини в Twitter, максимальный срок в Сербии за нарушение карантинных правил – три года тюрьмы.

Впрочем, Новака ждут неприятности не только на родине. В Австралии Джоковичу светит год тюрьмы за ложную информацию при въезде в страну.

Серб празднует победу / Фото: Reuters

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Напомним, накануне Джокович выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса и уже провел тренировку в закрытом режиме на мельбурнском корте.

Впрочем, Новака все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции Зеленого континента.