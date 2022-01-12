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В'язниця замість корту: Новаку Джоковичу світить строк за порушення правил карантину

Олександр Трикіша
12 січня, 10:08
Найкращому тенісистові світу сербу Новаку Джоковичу загрожує три роки в'язниці за порушення антиковідних заходів у Сербії. Це на додаток до всіх проблем в Австралії

Новак Джокович в Токіо / Фото: Reuters

Наприкінці грудня Джокович дав інтерв'ю місцевому журналісту, знаючи, що на той час уже заразився коронавірусом.

Проте, тенісист не повідомив журналістів, що отримав позитивний тест і провів фотосесію без маски на обличчі.

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Згідно з повідомленням журналістки Карен Свіні у Twitter, максимальний строк у Сербії за порушення карантинних правил – три роки в'язниці.

Втім, Новака чекають неприємності не лише на батьківщині. В Австралії Джоковичу світить рік ув'язнення за неправдиву інформацію при в'їзді до країни.

Серб святкує перемогу / Фото: Reuters

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Нагадаємо, напередодні Джокович виграв у суді справу про депортацію з Австралії за відсутність щеплення від коронавірусу і вже провів тренування у закритому режимі на мельбурнському корті.

Проте Новака все ще можуть депортувати з Австралії, незважаючи на перемогу в суді. Таке право має міністр імміграції Зеленого континенту.

Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні