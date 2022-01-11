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Тюрьма вместо корта: Джокович рискует сесть на год

Андрей Трофимов
11 января, 08:59
Первая ракетка мира серб Новак Джокович предоставил ложную информацию при въезде в Австралию и может за это дорого заплатить

Новак Джокович / Фото: Reuters

При въезде в Мельбурн для участия в предстоящем Australian Open (17 – 30 января) лучший теннисист мира Новак Джокович сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней.

Это оказалось неправдой. В тот период он летал из Сербии в Испанию.

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Как сообщило австралийское издание The Age, за это Джоковичу могут присудить до 12 месяцев лишения свободы, так как ложная информация при въезде в страну является серьезным нарушением

Сам Джокович на границе сказал, что заполнял документы не он, а Tennis Australia – руководящий орган по теннису в Австралии.

Новак Джокович / Фото: Reuters

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Напомним, накануне Джокович выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса и уже провел тренировку в закрытом режиме на мельбурнском корте.

Впрочем, Новака все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции Зеленого континента.

Новак Джокович / Фото: Reuters