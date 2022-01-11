В'язниця замість корту: Джокович ризикує на рік потрапити за ґрати

Новак Джокович / Фото: Reuters

При в'їзді до Мельбурна для участі в майбутньому Australian Open (17 – 30 січня) найкращий тенісист світу Новак Джокович повідомив, що не бував у інших країнах за останні 14 днів.

Це виявилося неправдою. У той період він літав із Сербії до Іспанії.

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Як повідомило австралійське видання The Age, за це Джоковичу можуть присудити до 12 місяців позбавлення волі, оскільки неправдива інформація при в'їзді до країни є серйозним порушенням

Сам Джокович на кордоні сказав, що заповнював документи не він, а Tennis Australia – керівний орган з тенісу в Австралії.

Новак Джокович / Фото: Reuters

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Нагадаємо, напередодні Джокович виграв у суді справу про депортацію з Австралії за відсутність щеплення від коронавірусу і вже провів тренування у закритому режимі на мельбурнському корті.

Проте Новака все ще можуть депортувати з Австралії, незважаючи на перемогу в суді. Таке право має міністр імміграції Зеленого континенту.