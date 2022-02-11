Тюрьма для окружения Валиевой: поворот в допинг-скандале России

Персонал Валиевой рискует сесть в тюрьму / Фото: Reuters

Скандал с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой может не ограничиться лишением россиян золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине и отстранением 15-летней спортсменки.

Может дойти и до посадки в тюрьму – по инициативе США.

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"США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским "законом Родченкова", – приводит слова главы антидопинговой службы США (USADA) Трэвиса Тайгарта журналистка Кристин Бреннан в своем Twitter.

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ РОССИИ

"Закон Родченкова" распространяется за территорией США. Так как в Олимпиаде участвуют граждане США, этот закон американцы могут здесь применять. Они могут попытаться признать виновными людей из числа персонала спортсмена, а не саму Валиеву. То есть речь идет о том, чтобы привлечь к ответственности персонал фигуристки по законам США. В теории это подразумевает даже уголовное заключение судом США. Но, конечно, это, скорее, элемент давления, потому что доказать и довести дело до конца в этом отношении будет очень сложно", – заявила спортивный юрист из РФ Анна Анцелиович в комментарию Чемпионату.

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня Международное агентство тестирования официально подтвердило положительную допинг-пробу Камилы Валиевой.

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Теперь Спортивный арбитражный суд Лозанны должен решить, забирать ли у России золотую медаль Олимпиады-2022 в командном турнире фигуристов и оставлять ли Валиеву на Играх для участия в личном первенстве.

Суд должен принять решение до 15 февраля, когда состоится короткая программа у женщин.

Американский журналист: девочку накачали / Фото: Коллаж: Сегодня

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Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.