Усик гонит от себя свою сожительницу

Александр Усик / Фото: Instagram
Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, победу которого над Энтони Джошуа в Украине назвали событием года, эмоционально рассказал о том, как гонит от себя свою сожительницу – лень.
Во время встречи Усика с молодежью в Киеве к спортсмену обратилась девушка.
"Как вы боретесь с ленью?" – спросила она.
Усик, услышав вопрос, схватился за голову.
"Я гоню ее! Она слабее меня. Я ей каждый день об этом говорю: "Ты слабачка! Ты слабая! Да, ты со мной живешь, везде ты со мной рядом, но ты слабенькая. Ты не имеешь на меня такого воздействия, какое я имею на тебя", – сказал в ответ боксер.
ТАК УСИК ПРОГОНЯЕТ ЛЕНЬ НА ПРАКТИКЕ
Ранее бывший спарринг-партнер Усика, а ныне тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал, в чем секрет украинца.
"Я ездил в его тренировочный лагерь – это был наполовину зоопарк, наполовину лес. Ринг там был самый маленький в мире. Он очень усложняет себе жизнь во время тренировок, благодаря чему ему легко на поле битвы. Когда вы видите его спокойным, хладнокровным и безмятежным в поединке, который должен стать боем его жизни, то это потому, что он только что покинул тренировочный лагерь "Адский зоопарк". Бой – это легко для него", – приводит слова Малика Скотта Fightnews.
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