Усик жене від себе свою співмешканку

Олександр Усик / Фото: Instagram

Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, перемогу якого над Ентоні Джошуа в Україні назвали подією року, емоційно розповів про те, як жене від себе свою співмешканку – лінь.

Під час зустрічі Усика з молоддю у Києві до спортсмена звернулася дівчина.

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"Як ви боретеся з лінню?" – спитала вона.

Усик, почувши запитання, схопився за голову.

"Я жену її! Вона слабша за мене. Я їй щодня про це кажу: "Ти слабачка! Ти слабка! Так, ти зі мною живеш, скрізь ти зі мною поряд, але ти слабка. Ти не маєш на мене такого впливу, який я маю на тебе", – сказав у відповідь боксер.

ТАК УСИК ПРОГАНЯЄ ЛІНЬ НА ПРАКТИЦІ

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Раніше колишній спаринг-партнер Усика, а нині тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт розповів, у чому секрет українця.

"Я їздив до його тренувального табору – це був наполовину зоопарк, наполовину ліс. Ринг там був найменший у світі. Він дуже ускладнює собі життя під час тренувань, завдяки чому йому легко на полі битви. Коли ви бачите його спокійним, холоднокровним та безтурботним у поєдинку, який має стати боєм його життя, то це тому, що він щойно покинув тренувальний табір "Пекельний зоопарк". Бій – це легко для нього", – наводить слова Маліка Скотта Fightnews.

Перемога Усика над Джошуа – подія №1 / Фото: Getty Images

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