"Ты не насилуешь сестру": четкое объяснение Кличко по сносу памятника

Больше никакой дружбы с оккупантом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, которая была открыта 40 лет назад "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".
Читайте также: Проиграть войну – это потерять свободу! Истина от Кличко-младшего
На это отреагировал легендарный боксер Владимир Кличко. В Instagram он опубликовал фото демонтажа и подписал его:
"Ты не убиваешь своего брата.
Ты не насилуешь свою сестру.
Ты не разрушаешь страну своего друга.
Поэтому сегодня мы демонтировали этот памятник, когда-то созданный в знак дружбы между Украиной и Россией".
Ранее мы писали, что Владимир Кличко не исключает возобновления карьеры. Он мечтает стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но это возможно только после победы Украины в войне с Россией.