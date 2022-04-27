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"Ты не насилуешь сестру": четкое объяснение Кличко по сносу памятника

Андрей Трофимов
27 апреля, 06:35
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал всему миру, почему в Киеве избавились от монумента возле арки "Дружбы народов"

Больше никакой дружбы с оккупантом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начали демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, которая была открыта 40 лет назад "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

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На это отреагировал легендарный боксер Владимир Кличко. В Instagram он опубликовал фото демонтажа и подписал его:

"Ты не убиваешь своего брата.

Ты не насилуешь свою сестру.

Ты не разрушаешь страну своего друга.

Поэтому сегодня мы демонтировали этот памятник, когда-то созданный в знак дружбы между Украиной и Россией".

Ранее мы писали, что Владимир Кличко не исключает возобновления карьеры. Он мечтает стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но это возможно только после победы Украины в войне с Россией.