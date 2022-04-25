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Владимир Кличко возвращается в ринг? Экс-чемпион сказал интригующие слова

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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25 апреля, 16:03
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Легендарный украинский боксер заявил, что может задуматься о побитии рекорда Джорджа Формана
У Владимира Кличко есть мотивация вернуться в ринг
У Владимира Кличко есть мотивация вернуться в ринг / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Кличко записал трогательное видео, в котором напомнил миру о войне в Украине. Его показали на огрмном экране стадиона Уэмбли перед супер-поединком между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Кличко-младший поблагодарил всех за помощь в трудные для страны время.

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После победы Тайсона Фьюри, украинский экс-чемпион остался доволен поединком и его исходом.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Более того Владимир Кличко очень интересно намекнул журналистам Bild о возможном возвращении в ринг. Реванш Кличко-младшего против Фьюри так и не состоялся, поэтому у Владимира есть определенная мотивация:

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"Несмотря на войну, нельзя забывать о жизни. Спорт – это часть моей жизни. Я рад, что Тайсон Фьюри победил.

Мое возвращение в ринг? Не хочу обещать ничего грандиозного, но если война в Украине скоро закончится, и наши границы будут существовать без вторжения со стороны России, если я буду в хорошей форме, кто знает?

Может быть, у меня появится мечта побить рекорд Джорджа Формана. Это мотивирует меня каждый день вставать и заниматься спортом"

Напомним, что Джордж Форман на данный момент является самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Но пока главный бой жизни для Владимира Кличко – это защита родной страны. Экс-боксер продолжает находится в Украине, и оповещать мир о реалия войны и преступлениях России на территории нашего государства.

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