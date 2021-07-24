"Твое "золото" еще впереди": Зеленский поздравил Белодед с медалью Олимпиады-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил дзюдоистку Дарью Белодед с завоеванием бронзовой награды в первый день Олимпиады-2020

Владимир Зеленский поздравил Дарью Белодед / Фото: Instagram

Украинская дзюдоистка завоевала награду в весовой категории до 48 кг, победив в утешительном финале Ширу Ришони из Израиля.

Читайте также: ТОП-15 фактов о Дарье Белодед! Лишилась зубов, крутила роман с динамовцем – и не только

"Поздравляю Дарью Белодед с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское "золото" еще впереди!", – написал Зеленский в Twitter.

Дарья Белодед была одной из фавориток Олимпийского турнира, но обидно проиграла хозяйке турнира Фуна Тонаки в полуфинале. После победы в схватке за бронзу Белодед не сдержала эмоций и расплакалась прямо на татами.

Дар'я Білодід розплакалася після перемоги / Фото: Reuters

Все новости о выступлении Украины на Олимпиаде-2020 вы можете найти в специальном разделе на нашем сайте.

Также у нас на сайте есть подробное расписание Олимпийских игр на каждый день, где отдельно выделены медальные старты.

А еще мы проводим голосование за самую красивую украинскую спортсменку в Токио. Помогите нам выбрать Мисс Украина на Олимпиаде-2020!