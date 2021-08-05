Тут как на сковородке! Три украинки – в финале Олимпиады, ждем особенное золото

Ярослава Магучих на Играх в Токио / Фото: Reuters
Для выхода в финал в квалификации необходимо было показать результат 1,95 м. Магучих покорила эту высоту с первой попытки, Геращенко и Левченко – с третьей.
Финал с участием 14 спортсменок состоится 7 августа.
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Прыжки в высоту. Квалификация, женщины
- 1-2. Никола Макдермотт (Австралия) – 1,95 м
- 1-2. Мария Юкович (Черногория) – 1,95
- 3. Ярослава Магучих (Украина) – 1,95
- 4-6. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,95
- 4-6. Элеанор Патерсон (Австралия) – 1,95
- 4-6. Сафина Садуллаева (Узбекистан) – 1,95
- 7. Морган Лэйк (Великобритания) – 1,95
- 8. Камила Лицвинко (Польша) – 1,95
- 9-10. Вашти Каннингем (США) – 1,95
- 9-10. Мария Ласицкене (ОКР) – 1,95
- 11-13. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95
- 11-13. Юлия Левченко (Украина) – 1,95
- 11-13. Майя Нильссон (Швеция) – 1,95
- 14. Мирела Демирева (Болгария) – 1,95
"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко, – призналась Ярослава Магучих. – Я справилась, хотя и допустила одну ошибку на высоте 1,90 м. Взяла ее со второй попытки. После этого поняла, что права на ошибку больше нет, нужно прыгать с первой попытки"
"Очень рада, что мы все втроем вышли в финал. Здесь очень хорошая дорожка. Будем все прыгать высоко", – приводит слова Магучих UA:Перший
А Ирина Геращенко добавила: "До этого солнце было за облаками, не пекло так сильно. Сейчас же было как на сковородке"
Ранее 19-летняя Ярослава Магучих говорила, что в Токио хочет не просто выиграть, а с мировым рекордом.
Отметим, что мировой рекорд в прыжках в высоту у женщин – 2,09 м – был установлен еще в 1987 году легендарной болгаркой Стефкой Костадиновой.
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