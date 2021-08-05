Змінити мову на: RU Перейти до новин

Тут як на сковорідці! Три українки – у фіналі Олімпіади, чекаємо особливе золото

5 серпня, 09:00

Олег Люлька

Усі три українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Олімпіади-2020 в стрибках у висоту

Ярослава Магучих на Іграх у Токіо / Фото: Reuters

Для виходу до фіналу у кваліфікації необхідно було показати результат 1,95 м. Магучіх підкорила цю висоту з першої спроби, Геращенко і Левченко – з третьої.

Фінал за участю 14 спортсменок відбудеться 7 серпня.

Читайте також: Операційна помилка? МОК вибачився перед Україною за те, що назвав наших росіянками

Стрибки у висоту. Кваліфікація, жінки

"Ця кваліфікація була однією з найскладніших у моєму житті, тому що було дуже спекотно, – зізналася Ярослава Магучіх. – Я впоралася, хоча і припустилася однієї помилки на висоті 1,90 м. Взяла її з другої спроби. Після цього зрозуміла, що права на помилку більше немає, потрібно стрибати з першої спроби"

"Дуже рада, що ми всі втрьох вийшли до фіналу. Тут дуже хороша доріжка. Будемо всі стрибати високо", – наводить слова Магучіх UA:Перший

А Ірина Геращенко додала: "До цього сонце було за хмарами, не пекло так. Зараз же було як на сковорідці"

Раніше 19-річна Ярослава Магучіх говорила, що в Токіо хоче не просто виграти, а зі світовим рекордом.

Відзначимо, що світовий рекорд у стрибках в висоту у жінок – 2,09 м – був встановлений ще у 1987 році легендарною болгаркою Стефкою Костадіновою.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьгодні":

Новини на цю ж тему:

"Бронза" вже дістала? От хто принесе Україні "золото" Олімпіади До Токіо прилетіла топ-надія України на "золото" Від кого Україна чекає медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо Наступний рекорд буде світовим! Мегаобіцянка Ярослави Магучіх
Олімпіада-2020 Юлія Левченко Ірина Геращенко легкоатлетка Ярослава Магучіх Україна на Олімпіаді-2020

Реклама