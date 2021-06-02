Трубин или Бущан? Смотрите, кто из вратарей лучше готов к Евро-2020

Голкиперы сборной Украины провели интенсивную тренировку перед матчем с Северной Ирландией и показали, как они реагируют на удары в ближний угол

Трубин и Бущан сыграют на чемпионате Европы

Завтра в Днепре сборная Украины сыграет товарищеский матч против Северной Ирландии. Это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. Кстати, Андрей Шевченко уже назвал состав на Евро-2020.

К поединку против Северной Ирландии сегодня на тренировке усердно готовились два наших голкипера – Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо знатно поганял Бущана и Трубина. Они отрабатывали реакцию на удары в ближний угол с короткой дистанции.

Реклама

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины уже провела один матч – сыграла вничью с Бахрейном -1:1. Впереди у команды Шевченко еще два спарринга: с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Евро-2020 стартует 11 июня. Украина на групповом этапе проведет матчи против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).