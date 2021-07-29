Троих украинцев выгоняют с Олимпиады из-за допинга, который не нашли. Как так?

Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин рассказал о ситуации с тремя легкоатлетами, которых отстранили от Олимпиады уже в Токио

Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз / Фото: ФЛАУ, Instagram

На Играх-2020 в Японии не выступят метатель молота Михаил Гаврилюк, ходок Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз, заявленная в эстафете 4х400 м. Они не успели пройти три обязательные допинг-теста во внесоревновательный период, проводимые с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

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"Они в последнюю минуту отобрались на Олимпиаду и не успевали сделать эти 3 теста. Они в последние дни выполнили норматив, благодаря чему попали в состав олимпийской команды. До этого они не попадали. И вот им нужно было сдать эти 3 теста с интервалом в 21 день, но не было столько времени", – сказал Сафиуллин Tribuna.com

Равиль Сафиуллин / Фото: liga.net

Отметим, что Пироженко-Чорномаз числилась запасной спортсменкой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

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Михаил Гаврилюк. Фото – Getty Images

Напомним, ранее от участия в Олимпиаде из-за скандалов с допингом уже отстранили группу украинских спортсменов – среди них триатлонистка Юлия Елистратова, гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрия Чумак, боксер Евгений Барабанов и бронзовый призер чемпионата мира в спортивной ходьбе Игорь Главан.

При этом допинг в крови Елистратовой и Чумака официально не нашли, а временно отстранили их из-за нарушения других пунктов правил.