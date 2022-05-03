Триллер в Испании! Камбэк Ливерпуля выводит команду Клоппа в финал Лиги чемпионов

Ливерпуль выходит в финал Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня определился первый финалист Лиги чемпионов 2021-2022. В первом испано-английском полуфинале сражались Ливерпуль и Вильярреал.

Явными фаворитами были англичане, которые неделю назад на "Энфилде" добыли комфортную победу со счетом 2:0. К тому же, сегодня испанцы не могли рассчитывать на главного бомбардира Данжуму. Зато вернулся на поле Жерар Морено.

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Испанцы решили брать Ливерпуль с первых же минут и это у них начало получаться. В первой же атаке Капу после подачи с фланга неожиданно скинул на Диа, а не пробил по воротам. К такому не были готовы ни Алиссон, ни защита гостей. Булайе сориентировался и распечатал пустые ворота.

Мерсисайдцы отодвинули игру к центру поля, однако явных моментов не создавали. В то же время Вильярреал продолжал давление и уже к перерыву восстановил паритет в общем счете. Вновь ассистировал Капу, который точно подал на голову Коклена. Француза просто-напросто забыли закрыть и счет стал 2:0.

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Клопп внес изменения в перерыве, убрав инертного Жоту. Англичане сразу взялись за дело и прижали соперника к воротам. И давление дало результат. В затяжной атаке Салах нашел в чужой штрафной Фабиньо и бразилец буквально прошил Рулли.

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Мерсисайдцы не остановились и уже через пять минут сравняли счет. Луису Диасу дали замкнуть подачу Трента с фланга. При этом оба гола вратарь Вильярреала пропустил между ног.

Исход дуэли был решен, однако Ливерпуль все же вырвал победу. Грубо ошибся Рулли, который позволил Мане выйти на пустые ворота и забить. В итоге "красные" выходят в финал ЛЧ и сразятся там с Реалом или Манчестер Сити.

Решающий матч состоится в Париже 28 мая. К слову, вылет Вильярреала дает Шахтеру прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

ВИЛЬЯРРЕАЛ – ЛИВЕРПУЛЬ 2:3

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74.

ВИЛЬЯРРЕАЛ: Рулли – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Орье, 80), Эступиньян (Тригерос, 80) – Капу, Парехо, Коклен (Педраса, 68) – Ло Чельсо, Диа (Алькасер, 80) – Жерар Морено (Чуквезе, 68).

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80) – Фабиньо (Милнер, 85), Кейта (Хендерсон, 80), Алькантара (Джонс, 80) – Жота (Луис Диас, 46), Мане, Салах.

Предупреждения: Капу, Ло Чельсо, Пау Торрес – Александер-Арнольд.

Удаление: Капу.