2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Три украинских клуба готовы играть в чемпионате Латвии и Эстонии

Алексей Андрейцев
2 июня, 10:57
Прометей, Будивельник и Киев-Баскет могут временно переехать в Ригу и провести сезон в местном чемпионате

Прометей - лидер украинского баскетбола / Фото: официальный сайт ВК "Прометей"

В условиях войны невозможно провести чемпионат Украины по баскетболу. Поэтому наши клуб ищут для себя алтернативные варианты продолжения существования. Ранее сборная Украины выбрала страну, где будет биться за путевку на чемпионат мира. Теперь наших три команды готовы выступать за границей.

Как сообщает Sportacentrs.com, Прометей (Слобожанское), Будивельник (Киев) и Киев-Баскет (Киев) могут провести следующий сезон в латвийско-эстонской лиге.

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Команды будут базироваться в Риге, где проводить свои домашние матчи не только чемпионата, но и еврокубков.

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В прошлом сезоне балтийской лиге приняло участие 14 команд – шесть из Латвии и восемь из Эстонии.

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А в регулярном чемпионате Украины Прометей занял первое место, за ним финишировали Будивельник и Киев-Баскет.