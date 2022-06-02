2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Три українські клуби готові грати в чемпіонаті Латвії та Естонії

Олексій Андрейцев
2 червня, 10:57
Прометей, Будівельник та Київ-Баскет можуть тимчасово переїхати до Риги та провести сезон у місцевому чемпіонаті

Прометей - лідер українського баскетболу / Фото: офіційний сайт ВК "Прометей"

В умовах війни неможливо провести чемпіонат України з баскетболу. Тому наші клуби шукають для себе альтернативні варіанти продовження існування. Раніше збірна України обрала країну, де битиметься за путівку на чемпіонат світу Тепер наші три команди готові виступати за кордоном.

Як повідомляє Sportacentrs.com, Прометей (Слобожанське), Будівельник (Київ) та Київ-Баскет (Київ) можуть провести наступний сезон у латвійсько-естонській лізі.

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Команди базуватимуться у Ризі, де проводитимуть свої домашні матчі не лише чемпіонату, а й єврокубків.

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У минулому сезоні балтійській лізі взяло участь 14 команд – шість із Латвії та вісім з Естонії.

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А в регулярному чемпіонаті України Прометей посів перше місце, за ним фінішували Будівельник та Київ-Баскет.