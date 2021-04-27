Три месяца вне игры: лидер Динамо ляжет под нож

Виталию Буяльскому предстоит операция на лодыжке. Перед тем как перенести хирургическое вмешательство, полузащитник планирует еще выиграть Кубок Украины

Виталий Буяльский / Фото: AFP

Одного из лучших игроков Динамо и чемпионата Украины Виталия Буяльского ждет операция. Об этом рассказал главный тренер киевлян Мирча Луческу, под руководством которого столичная команда на днях добыла первый за пять лет чемпионский титул УПЛ.

"Буяльский нуждается в операции на лодыжке, но он сказал, что предпочитает играть и подождет до конца сезона. Если будет хирургическое вмешательство, Виталий пропустит до трех месяцев... Это то, что я хотел изменить в игроках. Все хотят быть частью команды. Они понимают, что их место могут занять в любой момент", – цитирует Мирчу Луческу gsp.ro

Виталий Буяльский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что к Суперкубку, выигранному в прошлом году, и национальному чемпионству Динамо может добавить еще и Кубок Украины, если в финальном матче 13 мая одолеет Зарю.

Если Буяльскому сделают операцию после этого, то он должен восстановиться к осеннему старту Динамо в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Андрей Шевченко и Виталий Буяльский / Фото: Reuters

Добавим, что многие болельщики хотели бы видеть Буяльского в составе сборной Украины на Евро. Однако, по словам Андрея Шевченко, динамовец не вписывается в его схему.

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