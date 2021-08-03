Третьего финала в борьбе нет! Но есть битва за "бронзу" для молодой украинки

22-летняя украинская борчиха Ирина Коляденко проиграла полуфинал Игр в Токио в схватке с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Киргизии

Ирина Коляденко против Айсулуу Тыныбекова / Фото: Reuters

После того, как в 1/4 финала украинка Коляденко справилась с Лун Цзя из Китая, выполнив туше во втором поединке подряд, ее ждала более грозная соперница.

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В полуфинале против опытной Тыныбековой наша чемпионка Европы-2021 пыталась бороться до конца, но опыт и техника Айсулуу сыграли свою роль – 0:10.

Но завтра, 4 августа, Ирина сразится за "бронзу" Олимпиады.

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Ирина Коляденко – уже в полуфинале Игр / Фото: Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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