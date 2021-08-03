Третього фіналу в боротьбі немає! Але є битва за "бронзу" для молодої українки

Ірина Коляденко проти Айсулуу Тинибекової / Фото: Reuters
Після того, як у 1/4 фіналу українка Коляденко впоралася з Лун Цзя з Китаю, виконавши туше в другому поєдинку поспіль, її чекала більш грізна суперниця.
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У півфіналі проти досвідченої Тинибековой наша чемпіонка Європи-2021 намагалася боротися до кінця, але досвід і техніка Айсулуу зіграли свою роль – 0:10.
Але завтра, 4 серпня, Ірина битиметься за "бронзу" Олімпіади.
Ірина Коляденко – уже у півфіналі Ігор / Фото: Reuters
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлин, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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