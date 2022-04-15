Тренеру Баварии угрожают смертью! Чем обернулся специалисту позор в Лиге чемпионов

Юлиан Нагельсман / Фото: Reuters

В среду определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Среди них оказался и сенсационный Вильярреал. Команда Унаи Эмери в 1/8 финала прошла Ювентус, а в следующей стадии оставила не у дел Баварию (1:0, 1:1).

Реклама

Провал мюнхенцев вызвал жесткую волну критики в адрес наставника команды Юлиана Нагельсманна. Тренер признался, что ему в Instagram пришло более 450 угроз смерти от разгневанных фанатов. При этом атаковали и мать Юлиана.

"Я хорошо справляюсь с критикой. Другая ситуация – 450 угроз смерти в Instagram. На самом деле, я получаю их после каждой игры, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем. Я их не читаю, всегда удаляю много. Обычно я вижу там только первую строчку. Знаю, что многие люди хотят меня убить, но теперь они также атакуют мою мать, которая не имеет никакого отношения к футболу. Это немного дико, но если я буду реагировать на все это, тогда я не смогу справиться. Мне плевать. Люди должны писать то, что хотят, но я не могу понять", – отметил он.

Читайте также: Победный танец джокера – как Вильярреал праздновал выход в полуфинал

Напомним, что Нагельсманн возглавил Баварию прошлым летом и нынче удерживает с ней лидерство в Бундеслиге, опережая дортмундскую Боруссию на 9 очков. При этом мюнхенцы позорно вылетели из Кубка, уступив Боруссии Менхенгладбах со счетом 0:5.