Победный танец джокера. Как Вильярреал праздновал выход в полуфинал

Самуэль Чуквуезе в порыве радости исполнил оригинальный танец после победы прохода Баварии

Джокер Вильярреала исполнил зажигательный танец / Фото: Коллаж: Сегодня

Испанский Вильярреал сотворил действительно самую громкую сенсации нынешней Лиги чемпионов. Подопечные Унаи Эмери выстояли под натиском Баварии, и смогли пробиться в полуфинал европейского турнира.

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Настоящим героем Вильярреала стал Самуэль Чуквуезе. Нигерийский форвард вышел на замену в конце поединка, когда команда проигрывала. Свои качества нападающий проявил во время идеальной контратаки испанцев. Чуквуезе оказался в нужном месте в нужное время и реализовал свой момент.

Благодаря голу нигерийца, Вильярреал сравнял счет, выстоял компенсированное время и начал праздновать общую победу над Баварией сразу на поле.

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Моменты радости продолжились в раздевалке. Джокер Чуквуезе продемонстрировал свои скрытые таланты и исполнил оригинальный победный танец. Такому исполнению позавидовал бы и главный герой фильма "Джокер".

Свой уже проверенный герой нашелся и у мадридского Реала. Гол Бензема в овертайме вывел королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.

Сегодня 1/4 финала завершится еще двумя противостояниями с участием клубов украинцев. Бенфика Романа Яремчука сыграет против Ливерпуля, а Манчестер Сити Александра Зинченка встретится с Атлетико Мадрид.