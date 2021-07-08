Тренера России уволили после провала на Евро: Черчесов официально безработный

Российский футбольный союз после чемпионата Европы-2020 расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и теперь ищет замену 57-летнему специалисту

Станислав Черчесов / Фото: Reuters

Российский футбольный союз после встречи с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Ранее мы сообщали, что бывший тренер Украины рвется возглавить сборную России.

Как сообщает пресс-служба РФС, в ближайшее время начнется работа по поиску кандидатов на эти должности. Новый тренерский штаб будет готовить команду к осенним отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Под его руководством россияне приняли участие в Кубке конфедераций-2017, где не вышли из группы. Затем в домашнем чемпионате мира-2018 – 1/4 финала.

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А завершилась карьера Черчесова в сборной на Евро-2020, где Россия заняла последнее место в группе. В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0) и разгромно уступила Дании (1:4), финишировав четвертой.

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

В марте 2020 года 57-летний Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года, когда должен был финишировать мундиаль в Катаре. В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией – по 6 очков.

Мы также сообщали, что Россия определилась с главным кандидатом в тренеры после провала на Евро.