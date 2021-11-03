3 ноября 19:44
Реал 2
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 1
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Тренер сыновей Кадырова одержал позорную победу (видео)

Андрей Трофимов
3 ноября, 23:21
Победа российского боксера Абдул-Керима Эдилова над соперником из Ганы Ричардом Ларти вызвала вопросы в Сети. Бой был договорным?

Абдул-Керим Эдилов одержал подозрительную победу

Уже в первом раунде Эдилов отправил соперника в глухой нокаут. Но болельщики не поверили в картинное падение Ларти.

Читайте также: Сыну Кадырова подарили победу, когда увидели, что его избивает соперник

Реклама

Эдилов, конечно, попал с левой, но на первый взгляд удар показался не таким уж мощным, чтобы свалить с ног супертяжеловеса.

"Я считаю, что лучшее слово для обозначения этого – "нырять", – комментируют в Сети болельщики бокса.

Отметим, что Эдилова провел четвертый бой на профессиональном ринге (все – выиграл), а до этого выступал в смешанных единоборствах.

А еще он тренировал сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Мы уже писали, как сын Кадырова одерживал победы в постановочных боях.

Реклама

Его соперник Ларти – бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в супертяжелом весе.