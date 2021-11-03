Тренер сыновей Кадырова одержал позорную победу (видео)

Абдул-Керим Эдилов одержал подозрительную победу

Уже в первом раунде Эдилов отправил соперника в глухой нокаут. Но болельщики не поверили в картинное падение Ларти.

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Эдилов, конечно, попал с левой, но на первый взгляд удар показался не таким уж мощным, чтобы свалить с ног супертяжеловеса.

"Я считаю, что лучшее слово для обозначения этого – "нырять", – комментируют в Сети болельщики бокса.

Отметим, что Эдилова провел четвертый бой на профессиональном ринге (все – выиграл), а до этого выступал в смешанных единоборствах.

А еще он тренировал сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. Мы уже писали, как сын Кадырова одерживал победы в постановочных боях.

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Его соперник Ларти – бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в супертяжелом весе.