3 листопада 19:44
Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Тренер синів Кадирова здобув ганебну перемогу (відео)

Андрій Трофімов
3 листопада, 23:21
Перемога російського боксера Абдул-Керіма Еділова над суперником із Гани Річардом Ларті викликала питання у Мережі. Бій був договірним?

Абдул-Керім Еділов здобув підозрілу перемогу

Вже в першому раунді Еділов відправив суперника в глухий нокаут. Але вболівальники не повірили у картинне падіння Ларті.

Читайте також: Синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його побиває суперник

Реклама

Еділов, звичайно, влучив з лівої, але, на перший погляд, удар здався не таким уже потужним, щоб звалити з ніг суперважковаговика.

"Я вважаю, що найкраще слово для позначення цього – "пірнати", – коментують у Мережі вболівальники боксу.

Зазначимо, що Еділов провів четвертий бій на професійному рингу (всі – виграв), а раніше виступав у змішаних єдиноборствах.

А ще він тренував синів голови Чечні Рамзана Кадирова. Ми вже писали, як син Кадирова здобував перемоги у постановочних боях.

Реклама

Його суперник Ларті – колишній чемпіон країни та володар титулу WBO Africa у надважкій вазі.