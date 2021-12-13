Тренер разделся до трусов: улетное видео празднования чемпионства в МЛС

Норвежский тренер Ронни Дейла ярко отпраздновал чемпионство своей команды / Фото: Коллаж: Сегодня

В финале регулярного чемпионата MLS играли команды Нью-Йорк Сити и Портленд Тимберс. Никто из соперников не собирался отдавать чемпионство.

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Футболисты Нью-Йорк Сити вели в счете до самого финального свистка, но за несколько секунд до окончания матча пропустили гол от игрока Портленд Тимберс.

Судьба чемпионства решилась в серии пенальти.

В итоге – победителем футбольной лотереи стал Нью-Йорк Сити (4:2).

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Но самое интересное началось по окончании матча. Еще перед поединком главный тренер Нью-Йорк Сити Ронни Дейла пообещал, что в случае чемпионства отпразднует успех в одних трусах. И свое слово норвежский наставник сдержал.

Футбольный специалист начал снимать одежду перед фанатской трибуной и в итоге разделся до трусов. После такого стриптиза от главного тренера вся команда прыгала от восторга.

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Отметим, что для норвежского тренера, который второй год работает в МЛС, это первый чемпионский трофей в США.

Ранее Ронни Дейла уже становился чемпионом Норвегии с клубом Стремсгорстед и дважды чемпионом Шотландии с Селтиком.

Ранее мы рассказывали, как тренер Антверпена пришел голым на пресс-конференцию после матча Лиги Европы.