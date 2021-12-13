Тренер роздягся до трусів: ульотне відео святкування чемпіонства в МЛС

Норвезький тренер Ронні Дейла яскраво відсвяткував чемпіонство своєї команди / Фото: Колаж: Сьогодні

У фіналі регулярного чемпіонату MLS грали команди Нью-Йорк Сіті та Портленд Тімберс. Ніхто із суперників не збирався віддавати чемпіонство.

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Футболісти Нью-Йорк Сіті вели в рахунку до фінального свистка, але за кілька секунд до закінчення матчу пропустили гол від гравця Портленд Тімберс.

Доля чемпіонства визначилася у серії пенальті.

В підсумку – переможцем футбольної лотереї став Нью-Йорк Сіті (4:2).

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Але найцікавіше почалося після закінчення матчу. Ще перед поєдинком головний тренер Нью-Йорк Сіті Ронні Дейла пообіцяв, що у разі чемпіонства відсвяткує успіх в одних трусах. І своє слово норвезький наставник дотримав.

Футбольний фахівець почав знімати одяг перед фанатською трибуною і зрештою роздягнувся до трусів. Після такого стриптизу від головного тренера вся команда стрибала від захвату.

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Зазначимо, що для норвезького тренера, який другий рік працює в МЛС, цей чемпіонський трофей став першим у США.

Раніше Ронні Дейла вже ставав чемпіоном Норвегії з клубом Стремсгорстед та двічі чемпіоном Шотландії з Селтіком.

Раніше ми розповідали, як тренер Антверпена прийшов голим на прес-конференцію після матчу Ліги Європи.