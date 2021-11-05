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Тренер ликовал: детская хоккейная команда избила соперников во время разминки

Александр Трикиша
5 ноября, 15:57
Скандалом обернулся поединок на детском хоккейном турнире в Сочи. Прямо на льду юные хоккеисты устроили драку, а разнять их было некому

Юные хоккеисты устроили драку

По странному стечению обстоятельств в этот момент камеры были отключены, а на льду не было судей, поэтому некому было остановить драку.

Тем не менее, родители на трибуне смогли заснять часть драки на телефоны. Одна из мам рассказала, что тренер команды-соперника подбадривал свих подопечных во время конфликта.

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"До начала игры на разминке игроки Сочи накинулись как звери на наших ребят и избили, так просто не за что. Били в спину, голову, пинали коньками.

Видя все это, их тренер ликовал и поддерживал свою команду показывая им свой большой палец", – сообщила мама одного из игроков изданию Якутия.Инфо.

Ранее мы писали, что дети устроили массовую драку на турнире по хоккею в России. Бежали разнимать даже родители. Стычка произошла за минуту с небольшим до конца встречи, после чего спортсмены побросали свои клюшки.

Также сообщалось, что хоккеисты устроили самую мощную драку в истории. В матче НХЛ за первый период хоккеисты Рейнджерс и Вашингтона заработали 100 минут штрафа, драться игроки начали уже на первой секунде встречи.