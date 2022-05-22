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Тренер из Херсона решил перейти на украинский язык

Алексей Андрейцев
22 мая, 15:39
Юрий Максимов готов защищать Украину с оружием в руках, но пока начал с малого – отказался от русского языка

Юрий Максимов - родился в Херсоне, работал по всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов признался, что теперь старается разговаривать только на украинском языке. Такое решение он принял после нападения России. Кстати, 53-летний Максимов записался в тероборону.

"Я всю жизнь говорил на русском языке, а сейчас хочу разговаривать только по-украински", – признался Максимов.

Юрий Максимов записался в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

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Юрий Максимов родился в Херсоне, где и начинал играть в футбол. Выступал за местный Кристалл, Таврию, Днепр, киевское Динамо. Потом играл за немецкие Вердер и Вальдхоф, российский Ростов, Борисфен (Борисполь) и запорожский Металлург.

С Динамо трижды выигрывал чемпионат Украины, с Вердером брал Кубок Германии.

После завершения игровой карьеры работал тренером в киевских ЦСКА и Оболони, Кривбассе (Кривой Рог), донецком Металлурге. Далее был вояж за границу – Мордовия (Россия), Тараз (Казахстан), Кешля (Азербайджан). С 2019 года работает с полтавской Ворсклой.