22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
22 травня 18:00
Арсенал --
Евертон --
22 травня 19:00
Сассуоло --
Мілан --
22 травня 19:00
Інтер --
Сампдорія --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тренер із Херсона вирішив перейти на українську мову

Олексій Андрейцев
22 травня, 15:39
Юрій Максимов готовий захищати Україну зі зброєю в руках, але поки що почав з малого – відмовився від російської мови

Юрій Максимов - народився у Херсоні, працював по всьому світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов зізнався, що тепер намагається розмовляти лише українською мовою. Таке рішення він ухвалив після нападу Росії. До речі, 53-річний Максимов записався до тероборони.

"Я все життя говорив російською мовою, а зараз хочу розмовляти лише українською", – зізнався Максимов.

Юрій Максимов записався у тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Юрій Максимов народився у Херсоні, де й починав грати у футбол. Виступав за місцевий Кристал, Таврію, Дніпро, київське Динамо. Потім грав за німецькі Вердер та Вальдхоф, російський Ростов, Борисфен (Бориспіль) та запорізький Металург.

Із Динамо тричі вигравав чемпіонат України, з Вердером брав Кубок Німеччини.

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером у київських ЦСКА та Оболоні, Кривбасі (Кривий Ріг), донецькому Металургу. Далі був вояж за кордон – Мордовія (Росія), Тараз (Казахстан), Кешля (Азербайджан). З 2019 року працює з полтавською Ворсклою.