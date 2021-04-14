Тренер Челси послал наставника Порту после матча

Если четвертый арбитр подтвердит слова наставника португальской команды, то лондонцы в полуфинале Лиги чемпионов останутся без своего рулевого

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау заявил, что немецкий коуч Челси Томас Тухель оскорбил его после окончания матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в Лондоне Порту выиграл у Челси благодаря суперголу 1:0, но в полуфинал ЛЧ благодаря победе недельной давности 2:0 прошел английский клуб.

"Меня оскорбил этот человек. Я сказал рефери, что четвертый судья слышал оскорбления", – приводит слова Консейсау Record.

По информации медиа, Тухель после финального свистка "послал" Консейсау, используя ненормативную лексику.

Консейсау и Тухель / Фото: Reuters

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Если четвертый судья действительно слышал оскорбления Тухеля в адрес Консейсау и подтвердит их во время разбирательств в УЕФА, то это может обернуться дисквалификацией коуча Челси. Следовательно, он пропустит поединки 1/2 Лиги чемпионов, где лондонцы встретятся с победителем пары Ливерпуль – Реал (первый матч – 1:3).

Смотрите обзор матча Челси – Порту (0:1)