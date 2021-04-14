Челси установил рекорд по полуфиналам Лиги чемпионов

Челси по сумме двух матчей одолел Порту и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Лондонцы добрались до этой стадии в восьмой раз в истории и обновили национальный рекорд

Лондонский Челси установил рекорд по количеству выходов полуфинал Лиги чемпионов среди английских клубов. Вчера в ответном матче 1/4 финала Челси проиграл Порту 0:1, но по сумме встреч (первый матч 2:0) именно команда Тухеля прошла в следующий раунд.

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Челси вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз. Лондонцы опередили Манчестер Юнайтед, на счету которого остается семь полуфиналов. В этом сезоне "Красные дьяволы" борются за победу в Лиге Европы.

Отметим, что, несмотря на восемь полуфиналов, Челси лишь дважды добирался до главного поединка турнира, а победить удалось только в 2012 году.

Смотрите обзор ответного матча Челси – Порту в 1/4 финала Лиги чемпионов:

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