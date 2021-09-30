Тренер Баварии сказал, какое бы место Динамо заняло в Бундеслиге

Бавария - Динамо - 5:0 / Фото: Reuters

Победа Баварии над Динамо 5:0 для тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна стала именно тем, чего он и ждал от этого матча – ни больше ни меньше.

Читайте также: Луческу объяснил, почему Динамо так крупно проиграло Баварии

"Все произошло так, как мы и думали"

"Какое бы место Динамо заняло в чемпионате Германии? Десятое", – сказал Нагельсманн в эфире Megogo

Реклама

Отметим, что сейчас на десятой строчке в Бундеслиге идет бывшая команда Юлиана Нагельсманна – Лейпциг.

"Я очень доволен, – добавил после 5:0 с Динамо главный тренер Баварии. – Когда вы забиваете быстрый мяч, нужно все равно стараться сохранять высокую концентрацию. Нам это удавалось. Конечно, у соперника тоже были моменты, которые он не использовал. Но в целом мы действовали в защите сбалансированно"

Реклама

"В фазах, когда игра могла измениться, мы переключались на более высокие скорости и забивали хорошие голы. Мы хотим не только забивать, но и не пропускать. Здорово, когда ты играешь на ноль", – подытожил Нагельсманн

Напомним, поражение от Баварии 0:5 стало повторением еврокубкового бесславного "рекорда" киевлян – в 2002-м они так же проиграли Ювентусу, а в 2018-м – Челси.

В следующих матчах ЛЧ, 20 октября на "Камп Ноу" и 2 ноября в Киеве, Динамо сыграет с Барселоной, накануне разгромно проигравшей в Лиссабоне Бенфике 0:3.