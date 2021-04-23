Тренер Аталанты объяснил странную замену Малиновского, после которой упустил победу

Джан Пьеро Гасперини считает, что украинский полузащитник в матче с Ромой устал и его команде нужна была свежесть, но прогадал и сыграл вничью

Рома - Аталанта, Малиновский / Фото: Reuters

Неудачно вчера завершился для Аталанты выездной поединок чемпионата Италии против Ромы. Несмотря на то, что Малиновский забил Роме пятый гол в сезоне, коллектив из Бергамо позволил сопернику восстановить равновесие и едва не победить – 1:1. Многих удивила замена Руслана уже на 59-й минуте. Вскоре после этого гости остались в меньшинстве после удаления Робина Госенса и отдали нити игры команде Паулу Фонсеки. Хотя до этого Аталанта могла вести в счете в два-три мяча, но транжирила моменты.

После финального свистка Джан Пьеро Гасперини высказался о замене украинца и в целом об игре. Его слова приводит Football Italia:

"Трудно объяснить, что произошло во втором тайме. Некоторые упущенные нами моменты были настолько простые, что их мог реализовать любой. У нас было так много возможностей выиграть матч. Надо было "закрывать" игру раньше, учитывая то, как она проходила. Нам нужно задуматься над этим, потому что некоторые сыграли ниже своего уровня. Малиновский устал, и у нас появились пробелы в центре поля. Нужны были свежие ноги, но Пашалич не оказался хорошей заменой. А некоторые промахи просто шокировали. Жаль, ведь часто наши замены оказывались решающими. Красная карточка Гоcенса была глупой. Мы сами способствовали тому, чтобы упустить победу. Пока у нас было 11 человек, я не помню, чтобы Рома хоть раз пробила по воротам. Она стала опасной только после удаления".

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После этой неудачи Аталанта занимает четвертое место, уступая Ювентусу по дополнительным показателям.

Тем временем, Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом в 39 лет.

Смотрите обзор матча Рома – Аталанта: