Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом. И это в 39 лет!

22 апреля, 23:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шведский нападающий на год продлил свое соглашение с итальянским клубом, Златан начинал свою карьеру еще в прошлом столетии

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Милан официально объявил о продлении контракта с 39-летним шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение рассчитано на следующий сезон. Хотя недавно была информация, что Златану грозит дисквалификация на три года.

Реклама

Читайте также: Ибрагимовича обвинили в убийстве. Дело было еще в 2011 году

В тренде
Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

В составе Милана Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.

Реклама

Всего же Златан один из немногих футболистов в мире, которые начинали свою карьеру еще в прошлом столетии. Он дебютировал за Мальме в 1999 году. За эти году форвард поиграл в девяти клубах. На его счету 833 матча и 502 гола: Мальме – 18, Аякс – 48, Ювентус – 26, Интер – 66, Барселона – 22, Пари Сен-Жермен – 156, Манчестер Юнайтед – 29, Лос-Анджелес Гэлакси – 53, Милан – 84. А также 118 игр в составе сборной Швеции и 62 гола.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Златан Ибрагимович Милан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла
Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании теплаФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять