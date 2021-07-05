Тренер Англии добивает Украину: во время матча с нами думал о Дании

Победа над украинцами по ходу поединка казалась коучу англичан Гарету Саутгейту настолько очевидной, что еще до финального свистка мыслями он улетел в полуфинал

Андрей Шевченко и Гарет Саутгейт / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после разгрома Украины 4:0 в 1/4 Евро-2020 продолжает добивать нашу команду – словесно. Ну что может быть хуже, чем услышать от наставника соперников, что во время поединка с тобой мыслями он был уже в следующем матче?

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"Впереди нам еще предстоит пройти долгий путь, поэтому пока мы не удовлетворены. Прямо здесь и сейчас нам всем действительно приятно. Но я должен признаться, что уже во время игры с Украиной стал думать о следующем матче. Это наш шанс – мы никогда не были в финале чемпионата Европы. Это еще одна возможность войти в историю", – приводит слова Гарета Саутгейта The Guardian

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Напомним, в 1/2 финала Евро-2020 Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей.

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