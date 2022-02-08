Трасса не для моей спины: Пидручный ошарашил заявлением на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Чемпион мира по биатлону и одна из главных надежд нашей страны на медаль Олимпиады в Пекине-2022 Дмитрий Пидручный ошарашил заявлением, сделанным после того, как во вторник, 8 февраля, он с тремя промахами занял 18-е место в индивидуальной гонке.

"Ход был довольно неплохой. Но трасса тут плохая для моей спины, последние два круга чувствовалась усталость спины. Сложная трасса, чем-то похожа на Антхольц. Повторюсь, явно не для моей спины", – пожаловался в комментарии UA:Перший Дмитрий Пидручный.

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Если все так плохо со спиной, большой вопрос, можно ли будет до конца Олимпиады в Пекине рассчитывать на высокие результаты от Пидручного – нашей топ-надежды в мужском биатлоне.

"Если не брать во внимание эту проблему, ехал неплохо, лыжи катились хорошо, спасибо сервисменам. Обидно за эти три промаха. Старался хорошо стрелять, не спешить на стрельбе, но, увы, немного не повезло", – добавил после индивидуальной гонки Дмитрий.

Впереди у мужчин в биатлонных соревнованиях Олимпиады спринт (12 февраля), пасьют (13 февраля), эстафета (15 февраля) и масс-старт (18 февраля).

Дмитрий Пидручный / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

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