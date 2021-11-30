Трансферная бомба! Шевченко хочет подписать тезку из Милана

Защитник Милана Андреа Конти попал в сферу интересов Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний итальянский футболист не попадает в основу своей нынешней команды и может покинуть Милан в январе будущего года, сообщил в журналист Никола Скира в своем Twitter.

К правому защитнику "россонери" проявляют интерес два клуба из Генуи – Дженоа и Сампдория.

Реклама

В нынешнем сезоне Андреа Конти на поле еще не появлялся. Трансферная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро, а действие контракта с Миланом заканчивается в конце июне 2022 года.

Реклама

Защитник сыграл в Серии А 98 поединков, в которых сумел забить 10 голов и отдать 9 результативных передач. Есть в активе Конти и один матч за сборную Италии.

Ранее мы сообщали, что агент Андрея Ярмоленко высказался поводу возможного перехода лидера сборной Украины из Вест Хэма в Дженоа Андрея Шевченко.

Реклама

Напомним, что в среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану. Экс-одноклубник Шевы, а ныне директор "россонери" Паоло Мальдини поделился ожиданиями от будущей встречи.