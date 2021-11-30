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11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Трансферная бомба! Шевченко хочет подписать тезку из Милана

Сергей Шаховец
30 ноября, 16:05
Защитник Милана Андреа Конти в зимнее трансферное окно может усилить команду Андрея Шевченко

Защитник Милана Андреа Конти попал в сферу интересов Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

27-летний итальянский футболист не попадает в основу своей нынешней команды и может покинуть Милан в январе будущего года, сообщил в журналист Никола Скира в своем Twitter.

К правому защитнику "россонери" проявляют интерес два клуба из Генуи – Дженоа и Сампдория.

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В нынешнем сезоне Андреа Конти на поле еще не появлялся. Трансферная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро, а действие контракта с Миланом заканчивается в конце июне 2022 года.

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Защитник сыграл в Серии А 98 поединков, в которых сумел забить 10 голов и отдать 9 результативных передач. Есть в активе Конти и один матч за сборную Италии.

Ранее мы сообщали, что агент Андрея Ярмоленко высказался поводу возможного перехода лидера сборной Украины из Вест Хэма в Дженоа Андрея Шевченко.

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Напомним, что в среду, 1 декабря, Андрей Шевченко во главе Дженоа будет впервые противостоять своему бывшему клубу – Милану. Экс-одноклубник Шевы, а ныне директор "россонери" Паоло Мальдини поделился ожиданиями от будущей встречи.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images