Трансфера не будет: Супряга заявлен на УПЛ

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сага с переходом форварда Динамо Владислава Супряги в итальянский клуб Дженоа подходит к своему логическому завершению. Переговоры о трансфере опять зашли в тупик. Видимо сумма в 10 миллионов евро, запрашиваемая киевским клубом, слишком велика для середняка Серии А.
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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Как сообщает Calciomercato, генуэзский клуб остановил свой выбор на бельгийском нападающем Аталанты Сэме Ламмерсе. Боссы Дженоа собираются взять бельгийца в аренду.
Это новость ставит крест на переходе Супряги в Дженоа, хотя на днях итальянские журналисты сообщали, что Влад практически игрок генуэзцев.
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сегодня киевское Динамо внесло 21-летнего нападающего на новый сезон УПЛ по списку Б.
В минувшем сезоне Владислав сыграл за бело-синих 31 матч, отметился 3 голами и 5 ассистами. Стоимость футболиста на портале Transfermarkt равна 6 миллионам евро.
Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
А в это летнее межсезонье киевский клуб уже подписал белорусского форварда из ЦСКА Илью Шкурина и венесуэльского бомбардира Эрика Рамиреса.
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