8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Трагедия разбила наши сердца: олимпийская чемпионка поддержала Украину из Америки

Максим Мельник
25 февраля, 10:15
Фигуристка Оксана Баюл восхищается мужеством украинского народа, который яростно сражается с российскими оккупантами

Оксана Баюл и ее "Лебедь" / Фото: Getty Images

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл отреагировала на вторжение России на территорию Украины.

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"Мои мысли с моими украинцами, меня просили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на том, что происходит на земле – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа!!!

Я не эксперт по внешней политике, поэтому оставлю анализ людям поумнее меня.

Слава Украине. Героям Слава!" – написала Баюл в Instagram.

Баюл – олимпийская чемпионка-1994 / Фото: Instagram

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Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золото Олимпиады-1994.

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